Correa: «Real Madrid? Il calcio dà subito un’altra partita: Inter pronta!»

Anche Correa, come Lautaro Martinez (vedi articolo), ha parlato nel prepartita di Inter-Bologna su Inter TV. Ecco le considerazioni dell’attaccante che formerà la coppia tutta argentina (vedi formazioni).

VOLTARE PAGINA – Joaquin Correa parla prima di Inter-Bologna: «Una gara difficilissima. Loro sono partiti benissimo, hanno diversi giocatori che ci possono fare male. Dobbiamo stare attenti in tutti i sensi, abbiamo la fiducia di fare bene e abbiamo tante chances. Dobbiamo dare il 100%, loro sono partiti bene. Sicuramente siamo incazzati per quello che è successo, però comunque non dovevamo perdere questa partita. Abbiamo fatto di tutto per vincerla, poi succede una cosa così e va male. Però subito il calcio dà un’altra partita: siamo pronti».