Correa racconta: «All’Inter si migliora insieme. Lautaro Martinez un campione»

Joaquin Correa ha parlato di una serie di temi legati alla sua avventura all’Inter. Il calciatore argentino si è concentrato, in particolare, sul legame con gli argentini.

LE DICHIARAZIONI – Joaquin Correa è uno dei protagonisti della serie di interviste di Betsson Sport a tre latini dell’Inter (clicca qui per leggere l’intervista a Lautaro Martinez). Il Tucu ha innanzitutto ricordato le emozioni vissute durante i suoi primi giorni al club nerazzurro: «Mi ricordo il primo allenamento, sono arrivato il giorno prima della partita (con il Verona, ndr.). Lautaro Martinez mi ha fatto sentire a casa, ma non solo lui, il nostro è un bel gruppo. Già prima che arrivassi, i compagni mi avevano mandato qualche messaggio: questo è stato importante perché mi ha fatto capire quanta voglia di vincere e di migliorarsi insieme ci fosse».

LE EMOZIONI – Correa ha poi proseguito: «Momento più bello all’Inter? Quando abbiamo vinto i trofei. Quella è la sensazione più bella, al di là dei momenti personali o squadra, perché vedere i tifosi felici per le nostre vittoria è la cosa più bella che ci sia. Non c’è sensazione migliore. I momenti migliori sono quelli che riguardano le vicende di gruppo, per cui penso ai nostri trofei o alla finale di Istanbul».

L’ELOGIO – Correa ha infine concluso: «Lautaro Martinez lo definire come un campione. Per me lui è devastante, se lui sta bene lo è anche la squadra. Lauti è super importante per l’Inter, è il nostro capitano e lo dimostra sempre. Ritengo che la parola ‘campione’ gli stia bene».