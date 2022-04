Correa: «Pronti per questo finale di campionato! Giocare mi dà fiducia»

Correa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Spezia-Inter, sfida della trentatreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONTI – Joaquin Correa parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Spezia-Inter: «Dobbiamo fare la stessa prestazione fatta con il Verona, da grande squadra. Quello che magari ci è mancato negli ultimi mesi in cui non riuscivamo a fare il nostro gioco. Siamo pronti per questo finale di campionato, dobbiamo cercare di portare a casa sempre i 3 punti con le nostre armi. Quando giochi di più ti senti sempre meglio, ti dà fiducia e ti dà anche minuti nelle gambe. Sono contento di ritrovare piano piano la forza. Come mi sento? Sto bene, penso a quello che posso dare alla squadra. Penso solo a quello, il passato è passato».