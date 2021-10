Correa: «Orgoglioso della squadra! Voglio aiutare in ogni modo. Derby…»

Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Udinese, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 2-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIOSO – Joaquin Correa parla così al termine di Inter-Udinese: «Era una partita complicatissima, è stato molto importante perché non abbiamo mai mollato. Sono orgoglioso della squadra che non smette mai di giocare. La mia doppietta? Purtroppo questi infortuni che mi sono capitati qui e in Nazionale mi hanno fermato un po’. Ora sto ritrovando la forma e voglio aiutare in qualsiasi modo. Il derby? Ora sicuramente dobbiamo pensare alla Champions League, dobbiamo vincere ed essere concentrati. Poi pensiamo al derby che sarà una giornata speciale per tutti i tifosi. Io sempre cerco di aiutare, nel primo tempo non ci riuscivo ma io non smetto mai di provarci. Oggi è andata bene e continuo su questa strada. L’abbraccio con Lautaro Martinez? Rapporto buonissimo con lui e con tutti, abbiamo un grande rapporto e vogliamo tutti la stessa cosa. Quindi andiamo avanti così».