Correa: «Non siamo in forma ma normale. Inter, tanto da lavorare»

Correa ha giocato ttitolare in Lens-Inter, la terza amichevole precampionato (vedi articolo). Nell’intervista con Inter TV, l’attaccante nerazzurro si è espresso sulla preparazione a tre settimane dall’esordio in Serie A col Lecce.

ARRIVARE BENE ALL’ESORDIO – Joaquin Correa parla nel post partita di Lens-Inter 1-0: «Come mi sono sentito? È un inizio di stagione dove dobbiamo stare tutti bene. Ci stiamo allenando tanto, oggi magari loro erano più freschi ma dobbiamo lavorare tanto e stare uniti. C’è capitato di perdere, così miglioriamo e andiamo avanti. Sicuramente non siamo in forma tutti, stiamo lavorando tanto e le gambe sono pesanti ma è normale. Il mister ci ha detto che dobbiamo continuare a lavorare ed essere più freschi, per arrivare pronti al 13 agosto alla prima di campionato. Con Romelu Lukaku? Bene, stiamo provando a cercarci e trovare le giocate. Non ci siamo riusciti oggi ma in allenamento ci stiamo provando e abbiamo delle partite per migliorare».