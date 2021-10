Correa: «Inter, non voglio fermarmi ancora! Grande emozione»

Correa è stato uno dei grandi protagonisti del 2-0 di Inter-Udinese oggi al Meazza. Ecco come ha parlato nell’intervista del dopogara su Inter TV.

SUCCESSO CHE VALE – Joaquin Correa è contento dopo Inter-Udinese: «Nel primo tempo non c’erano spazi, sul gol mi sono trovato uno contro uno col difensore e ho provato la giocata. È andata bene e sono contento. La doppietta come a Verona? Un grande assist, ho cercato di alzarla per evitare portiere e difensori e ci ha dato più tranquillità. Sto ritrovando la forma dopo qualche problemino all’anca e al flessore che mi ha fermato. Ero un po’ disturbato ma ora non voglio fermarmi più. Ci tenevo tanto di festeggiare coi nostri tifosi, lo sognavo e c’era anche la mia famiglia. Sono contentissimo al massimo ma non fermiamoci, cerchiamo di vincere le prossime due per andare bene alla sosta».