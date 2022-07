Correa: «Inter club importante, abbiamo una responsabilità enorme!»

Correa ha giocato (male) fino al 62′ di Lens-Inter, partita finita 1-0 (vedi articolo). Al termine dell’amichevole l’attaccante argentino si è fermato a parlare con beIN Sports e ha dato un giudizio sulla stagione che sta iniziando.

FARSI TROVARE PRONTI – Joaquin Correa, a questo punto, resterà all’Inter anche per mancanza di alternative e a parole quantomeno è carico. L’attaccante argentino commenta la sconfitta col Lens: «Sicuramente non abbiamo fatto la miglior partita, però questo è il momento per allenarci e farci trovare pronti. Abbiamo ancora tempo per migliorare. L’Inter è un club molto importante, abbiamo una responsabilità enorme che è vincere anche quest’anno. Andiamo passo a passo per il nostro cammino e adesso usiamo il tempo per migliorare».