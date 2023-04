Correa: «Felice per la semifinale e il gol. Esultanza? Non ero polemico!»

Correa, tornato al gol in Inter-Benfica, parla della qualificazione alla semifinale di Champions League e della sua esultanza. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro intervenuto su Prime Video.

FELICTÀ – Joaquin Correa torna ad essere protagonista con l’Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Prime Video dall’attaccante argentino al termine della sfida di Champions League contro il Benfica: «Era importantissimo e un sogno per noi arrivare in semifinale. È una grandissima felicità, lo abbiamo meritato. Segnare è importantissimo per me, soprattutto per il momento che stavo passando. Siamo contenti per la semifinale e andiamo lì per fare bene. L’esultanza? Nessuna polemica. Ho esultato, ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre e l’ho fatto solo per loro. Nello spogliatoio stavamo un po’ male per gli ultimi due gol che abbiamo preso però siamo contenti per il passaggio. Adesso dobbiamo pensare al campionato e cercare di vincere il più possibile».