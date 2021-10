Correa: «Cercheremo un gol subito. Inzaghi ci fa segnare tanto»

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, anticipo della settima giornata del campionato di Serie A.

UN GOL SUBITO – Correa parla della partita di stasera affermando di volere un gol subito per instradare la partita: «Sicuramente siamo una squadra che cerca sempre di andare avanti, la porta, andando a fare gol. Oggi cercheremo di andare in avanti e cercare di fare gol subito per prendere in mano la partita. Io con Lautaro Martinez? Mi trovo bene con tutti. Con lui abbiamo un rapporto in nazionale, ma siamo tutti sullo stesso obiettivo. Tutti pensiamo allo stesso modo e cerchiamo di fare bene. Inzaghi ci mette in condizione di avanzare nel campo, stando vicini alla porta cercando la verticalizzazione. Questo ci dà dei vantaggi e dobbiamo fare bene per continuare a segnare tanto».