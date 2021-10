Correa: «Abbiamo preparato bene la partita. Sto bene, voglio aiutare Inter»

Joaquin Correa, intervenuto nel pre Sassuolo-Inter su Sky Sport, ha parlato della gara contro i neroverdi e di come arriva la squadra e lui a questa trasferta al Mapei

OBIETTIVO − Queste le parole di Correa: «Siamo un po’stanchi ma ci sta per le tante partite giocate. Ma siamo pronti ad affrontare questa partita contro il Sassuolo. Io sto bene e voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere i tre punti». Correa questa sera giocherà da titolare contro la squadra emiliana. Seconda gara da titolare dopo la sfortunata partita contro il Bologna, in cui era uscito dopo una manciata di minuti per una botta al fianco.