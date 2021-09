Cordaz: «Inter, abbiamo tempo per rifarci! Siamo fiduciosi per il futuro»

Cordaz dopo Inter-Real Madrid terminata 0-1, su Inter TV ha parlato della sfida persa oggi contro il Real Madrid in UEFA Champions League.

DOPO LA PARTITA – Cordaz dopo Inter-Real Madrid, ai microfoni di Inter TV ha parlato così: «Abbiamo fatto una grande partita, però c’è tutto il tempo per rifarci. Non possiamo lasciare per strada nulla, dobbiamo raccogliere il massimo dalle prossime partite. Abbiamo grande consapevolezza, la nostra impronta di gioco è chiara e siamo fiduciosi».