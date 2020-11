Conti: “Inter fortissima. Torino rammaricato per il risultato. Giampaolo…”

Francesco Conti (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Francesco Conti, vice allenatore del Torino, ha parlato al termine della sfida persa per 4 a 2 contro l’Inter. Causa assenza per Covid-19 di Marco Giampaolo è stato infatti lui a sedersi in panchina.

ANALISI – Conti ha parlato così: «Torniamo a casa col rammarico del risultato, che ci vede senza dubbio penalizzati oltre a quelli che sono stati i nostri demeriti. Abbiamo fatto una gara importante per un’ora, a San Siro contro l’Inter che è una formazione fortissima, da squadra di un certo calibro. Nell’ultima mezz’ora purtroppo abbiamo mostrato ancora una volta le nostre fragilità: stiamo lavorando per risolvere questi problemi e sono sicuro che riusciremo a farlo».

CAMBIMENTI – Conti ha poi spiegato alcune scelte: «Oggi questa gara richiedeva degli accorgimenti tattici per via delle numerose assenze, il tecnico Giampaolo ha tracciato una linea guida e indicato il percorso da svolgere utilizzando il 3-5-2. La squadra con questo modulo ha dato delle buone risposte, in futuro potremo riservarcelo come opzione».

SINGOLI – Conti ha chiuso così: «Zaza? Già in conferenza stampa alla vigilia avevo detto che stava lavorando bene e che era uno dei candidati per partire dall’inizio. Lo stop nel riscaldamento di Belotti gli ha permesso di giocare dall’inizio, di sicuro ha disputato una buona gara ma non avevamo dubbi».

