Conte: “Vidal deve mettersi al pari con gli altri e recuperare. Brozovic…”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha appena completato la conferenza post partita di Inter-Spezia 2-1, match della tredicesima giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico dalla sala stampa, alle domande dei giornalisti presenti al Meazza.

Una valutazione sulla partita?

Sicuramente il risultato è positivo. Penso che sia un risultato meritato, per quello che si è visto in campo. Al tempo stesso è stata una partita in cui lo Spezia ha cercato di renderci la vita difficile, cercando di chiuderci e di ripartire con giocatori veloci e tecnici. Complimenti allo Spezia, dispiace per aver subito gol al 94′: dovevamo fare più attenzione. Per il resto consideriamo anche il fatto che questa è la nona partita di un ciclo dove abbiamo dovuto giocare ogni tre giorni, sicuramente un po’ di stanchezza fisica e mentale comincia a farsi sentire ma mercoledì c’è il Verona, che ci farà soffrire sotto tutti i punti di vista.

Barella ha sostituito Brozovic come vertice basso. Per Conte può interpretare anche questa posizione normalmente?

La sostituzione di Brozovic la spiego col fatto che lui era ammonito, e quindi c’era rischio e pericolo di prendere il secondo giallo. Penso che Brozovic anche oggi abbia fatto una buona partita, al tempo stesso penso che Barella rispetto a Brozovic sia meno regista e più interditore. Però, all’occorrenza, l’ha già dimostrato col Sassuolo che può giocare in quel ruolo, ed eventualmente può sostituire Brozovic. In rosa è l’unico che può giocare in quella posizione.

Il rientro di Vidal è un’altra buona notizia.

Sì, è rientrato Vidal e si deve mettere al pari con gli altri, lavorare e cercare di recuperare il terreno perduto.