Conte stupito: “Inter bistrattata troppo nell’ultimo periodo! I soliti infortuni…”

Conte – intervistato da “Inter TV” alla vigilia di Roma-Inter di Serie A – mostra tutto il suo stupore per l’atteggiamento della critica nei confronti della sua squadra. Inoltre sottolinea i problemi legati alla rosa corta a causa dei noti infortuni stagionali

INTER BISTRATTATA – Tutto pronto o quasi per la trasferta, Antonio Conte ha qualche sassolino nella scarpa: «Stiamo parlando di una rosa attrezzata, una rosa sicuramente con un ottimo organico e un buon allenatore (Paulo Fonseca, ndr). Contro la Roma sarà sicuramente una partita di alto indice di difficoltà per noi, che viene comunque dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL. Quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero. Però, ripeto, da parte nostra di positivo adesso c’è sicuramente l’entusiasmo. Iniziamo a vedere riconosciuto un pochettino il lavoro che abbiamo fatto. I ragazzi iniziano a essere un po’ apprezzati. Perché nell’ultimo periodo, sinceramente anche in maniera un po’ a sorpresa, penso che la squadra sia stata bistrattata troppo in generale».. Conte ce l’ha con la stampa, specializzata nella critica.

INFORTUNI RIPETUTI – Conte torna a ribadire i problemi affrontati in stagione: «Abbiamo avuto l’infortunio grave alla caviglia di Alexis Sanchez, che ce l’ha privato praticamente per quattro-cinque mesi. Anche in mezzo al campo è stata un’annata un po’ tormentata per via di alcuni infortuni ripetuti. Penso a Stefano Sensi, che è un giocatore che abbiamo avuto pochissimo. O agli infortuni traumatici a Roberto Gagliardini e Nicolò Barella. E Matias Vecino che ha sempre questo problema al ginocchio, quindi… Diciamo che sono stati i reparti ce ci hanno fatto soffrire e mi hanno fatto soffrire».. Questo il commento di Conte, che si sofferma su centrocampo e attacco della sua Inter.