Conte: “SPAL-Inter facile solo sulla carta. Per Sanchez vediamo”

Conte ha parlato in sala stampa al Paolo Mazza di Ferrara dopo SPAL-Inter 0-4. Queste le risposte del tecnico in conferenza dopo la vittoria nella sestultima giornata di Serie A.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di SPAL-Inter.

Come si gestiscono queste partite ravvicinate dopo il -6?

Abbiamo entusiasmo, voglia e determinazione. Mi auguro di recuperare qualche giocatore, per far tirare la carretta a qualcuno.

Soddisfatto per l’approccio e la gestione?

Sì, sono soddisfatto perché questo tipo di partite sono facili, tra virgolette, solo sulla carta. Non dimentichiamo che, in questo campionato, abbiamo lasciato per strada punti a volte in maniera molto ingenua. Avevamo la possibilità di mettere la parola fine al discorso Champions League con cinque giornate d’anticipo, che penso sia già un ottimo risultato per l’Inter sapere di esserlo. Oggi penso che abbiamo sfruttato questa chance nella giusta maniera, con la giusta determinazione, la giusta voglia e il giusto coraggio. Dobbiamo continuare su questa strada sapendo che il lavoro paga.

Secondo Conte, quanto c’è di Sanchez in questo momento positivo dell’Inter? Sarebbe un peccato perderlo?

Noi sapevamo benissimo che Sanchez veniva da due anni non buonissimi giocati nel Manchester United. Era un giocatore, tra virgolette, un po’ perso per loro e c’era questa possibilità. Io lo conoscevo bene, lui si è messo in gioco e ha avuto la sfortuna di rompersi la caviglia. Per fortuna avevamo Lautaro Martinez e Lukaku che non si sono infortunati e ci hanno fatto tenere un livello alto. Adesso Sanchez sta giocando con continuità e inizio a rivedere il vero Alexis, deve continuare così e poi vediamo cosa riserva il futuro. Ci concentriamo sul presente e vediamo di fare il nostro massimo.