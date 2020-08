Conte: “Vogliamo dare soddisfazione ai tifosi. Siviglia esperto, noi…”

Intervistato da BeIN Sport, Antonio Conte ha analizzato la vittoria per 5-0 della sua Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Un commento, poi, anche sul Siviglia, squadra da sfidare nella finale di venerdì 21 agosto.

PARTITA PERFETTA – Le parole di Antonio Conte su Inter-Shakhtar Donetsk: «Credo che abbiamo fatto una grande partita, perfetta. L’abbiamo preparata bene, sapevamo che lo Shakhtar era una squadra forte soprattutto nel possesso palla. Abbiamo pressato molto alto, ci siamo presi dei rischi, ma allo stesso tempo abbiamo tenuto una grande pressione. Sono molto felice per i giocatori, perché quando lavori duramente, quando prepari tutti i giorni la partita con tanto lavoro tattico, avere una risposta simile da loro è fantastico per me. È una grande soddisfazione, contro una squadra molto molto forte. È difficile dimenticare il Triplete, l’Inter era una squadra fantastica e hanno raggiunto quel grande traguardo. Dopo 10 anni abbiamo la possibilità di alzare questo trofeo. Come ho detto, è una grande soddisfazione per noi e i giocatori. Ora vogliamo dare questa soddisfazione ai nostri tifosi. Dobbiamo giocare contro una squadra forte, esperta. Dovremo fare grande attenzione, ma allo stesso tempo abbiamo entusiasmo e forza».

NESSUNA FAVORITA – Conte ha poi parlato delle possibilità dell’Inter di avere la meglio in finale sul Siviglia: «In una finale è difficile avere una favorita, anche perché il Siviglia ha esperienza in questa competizione. Noi giochiamo una finale europea dopo 10 anni e credo che abbiamo il 50% di possibilità di vincere, così come loro. Ora dobbiamo riposare, recuperare energie e preparare la partita contro il Siviglia».