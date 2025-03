Conte: «Siamo stati migliori dell’Inter, è passato forte messaggio»

Conte ha tenuto la conferenza stampa post partita di Napoli-Inter. L’allenatore salentino ha risposto alle domande dei giornalisti. Sul posto il nostro inviato.

CONFERENZA STAMPA CONTE POST NAPOLI-INTER

CONFERENZA CONTE – Antonio Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Inter:

Risultato giusto, Conte?

Vincendo tre punti, pareggiando uno. Era una partita importante per la classifica e non solo. Partita come questa ci deve far capire che noi ci siamo, deve passare questo messaggio a noi stessi e all’esterno. Magari all’esterno sia per convenienza si voleva far passare questo messaggio. A undici partite dalla fine tutti avremmo firmato per trovarci in questa posizione. Inter squadra top, c’è poco da dire, c’è chi calcia le punizioni, chi colpisce di testa. I calci da fermo spostano, 19 gol, squadra top difficile da battere. Siamo stati migliori questa sera. Noi siamo questi, abbiamo guardato negli occhi l’Inter, accettando l’uno contro, creando situazioni diverse per fare gol e soprattutto trasmettendo emozioni.

Più rammaricato per i tre punti mancati o più felice per questo gruppo?

Prima della partita, venivi da una sconfitta col Como e c’erano defezioni, l’aria che si respirava era abbastanza strana e poco positiva.

Che le dice questo risultato con queste statistiche?

L’Inter una squadra fortissima in Italia e competitiva in Europa, sono stati bravi a costruire. Quando hanno parlato di battitori come Dimarco o Calhanoglu e di colpitori come Thuram o Lautaro Martinez. Anche una rimessa laterale diventa un rischio. Aver fatto una prestazione di questa maniera ci deve dare tanta fiducia, tanta autostima e dobbiamo capire che se vogliamo possiamo. Se vogliamo si più, volere significa mettersi lì e continua a pedalare alzando il livello. Ma oggi essere lì ad undici partite dalla fine è motivo d’orgoglio.