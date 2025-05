Conte dimentica: «Siamo ad un passo. Non ci siamo mai lamentati»

Antonio Conte, allenatore del Napoli oggi espulso nel pareggio contro il Parma, ha parlato su Dazn nel post-partita trovando modo anche di lamentarsi.

UN PASSO… – Antonio Conte ha parlato così nel post-partita di Parma–Napoli: «Siamo vicini allo scudetto ma dobbiamo fare l’ultimo passo in casa nostra con i nostri tifosi. Questo campionato è molto difficile, noi quello che volevamo fare era dare fastidio fino alla fine. Siamo stati tanto in testa alla classifica nonostante grandi difficoltà, non ci siamo lamentati e siamo andati. Stiamo ad un passo per fare qualcosa di inimmaginabile e storico per il Napoli. Vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze dove sono abituati a collezionare scudetti. Con noi sembra tutto normale, oggi mancava Lobotka. Stiamo perdendo tutti i pezzi, menomale che sta per finire. Nonostante ciò combattiamo, inventiamo qualcosa. Oggi non avevamo tanti giocatori in panchina, merito dei ragazzi che ci mettono anima e cuore oltre alle gambe. Mi auguro di festeggiare lo scudetto, sarebbe bello. Questo sarebbe lo scudetto più difficile per me, abbiamo sottratto nella seconda parte di stagione. L’anno di fermo mi ha permesso di trovare e provare tante situazioni. Il primo posto mi ripagherebbe di tutto ciò che ho messo quest’anno, sono andato oltre. Sono stanco, arrivo giusto giusto alla fine del campionato»