Conte sbotta col VAR: «Interviene quando conviene. Fa incazzare!»

Nessuno tra Simone Inzaghi e Antonio Conte esce vittorioso da Inter-Napoli. Le parole dell’allenatore degli azzurri dopo il pareggio di questa sera a San Siro.

POLEMICA – Intervistato su Dazn al termine di Inter-Napoli Antonio Conte dichiara: «Che significa “IL VAR non può intervenire se c’è un errore”. Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene no. La decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Altrimenti si nascondono dietro questa situazione qui. Il VAR se c’è un errore deve intervenire, punto e basta. “L’arbitro decide”, ma che significa? È una cosa che fa incazzare me e tutti gli allenatori. Si era partiti benissimo col VAR, adesso stanno iniziando così. Se c’è un errore il VAR chiama l’arbitro, che deve andare a vedere, sia a favore nostro che contro. Il VAR è un oggetto che dovrebbe essere utilizzato, così non mi sento più sicuro. Non può lasciare la decisione all’arbitro altrimenti si creano dei retro pensieri, fidatevi».

Conte nel post partita di Inter-Napoli

LA PRESTAZIONE – Analizzando la sfida Antonio Conte prosegue: «La reazione che mi aspettavo oggi? Avevo detto che non saremmo venuti a San Siro per fare sparring partner contro la squadra più forte in assoluto del campionato. È stato importante affrontarli con forza e accettando i duelli a tutto campo. da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Sappiamo benissimo che tutti quanti noi stiamo lavorando tanto. stiamo facendo dei miglioramenti altrimenti non vieni a san siro due volte e non perdi o vai a casa della Juventus e non perdi. ci sono die valori e i ragazzi stanno dimostrando di stare sul pezzo. Dal punto qualitativo oggi potevamo fare id più, abbiamo commesso un po’ troppi errori. Sono convinto che stiamo accumulando e che ci sarà poi un miglioramento ancora di più».