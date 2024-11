Conte contro le regole: «Rigore Inter inesistente e VAR fermo! Protocollo confusione»

Conte dopo Inter-Napoli terminato sul risultato di 1-1, in conferenza stampa a San Siro si lamenta per il rigore concesso ai nerazzurri e si scaglia contro il VAR e le sue regole.

Questa sera vale più il punto o la reazione post-Atalanta?

Mettiamo in preventivo che ci possa essere una sconfitta. Non è che abbiamo perso contro una squadra debole. È una squadra che fa la Champions. Detto questo oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, intensità, di pressione, contro una signora squadra. Quello che mi è dispiaciuto è che abbiamo fatto degli errori in uscita molto grave. Ci stiamo lavorando. Capisco anche la pressione di giocare davanti ad ottantamila persone e contro l’Inter. Però chi lavora con me sa che cerco di trovare sempre qualcosa per migliorarci. Sono comunque contento perché abbiamo fatto 3 trasferte contro 3 top club e usciamo con 4 punti. Nonostante la decisione del rigore, qualcuno abbia provato a creare qualcosa che mi ha dato fastidio.

Cosa le ha dato fastidio?



Un rigore inesistente il VAR non può intervenire perché spetta all’arbitro. Ma che significa? Se c’è un errore il var deve intervenire. Invece ora si sta creando un protocollo dove si creano dietrologie su questo protocollo. Se c’è un errore devi intervenire e correggere. L’arbitro va al var e conferma la sua scelta. Io voglio avere onestà intellettuale, a favore o contro. Siccome è da un po’ che sento questa cosa mi iniziano a girare.

Uno dei primi concetti nella presentazione è stata solidità. è questo il dato che le dà maggiore soddisfazione e quali miglioramenti si aspetta?

Oggi abbiamo difeso a 4. La solidità è importante perché se non prendi gol come minimo pareggi. Dobbiamo continuare a lavorare cercando di far uscire tutto il lavoro che facciamo in settimana. Visto che son solo quattro mesi che lavoriamo insieme, siamo a buon punto. Mi dispiace comunque di questa cosa del VAR. La percepisco come una presa in giro. Non solo per me. Se c’è un errore il VAR deve intervenire. Ma chi l’ha fatto il protocollo? Se c’è un errore deve intervenire. Siamo incazzati neri tutti quanti per questi dubbi. Voglio stare tranquillo quando sto in panchina. Hanno messo il protocollo per creare confusione. è uno strumento bellissimo, ma perché bisogna mettere a decisione dell’arbitro quando conviene. Togliamo questo protocollo e questi alibi. Perché sono solo alibi. Voglio onestà e che non ci siano protocolli così.