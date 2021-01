Conte: “Rigore? Grossa ingenuità! Gol subiti, si può migliorare”

Conte ha appena completato la conferenza stampa post partita di Inter-Crotone 6-2. Ecco le risposte date dal tecnico ai giornalisti presenti al Meazza per la partita che ha inaugurato il 2021.

Inter ancora macchina da gol. Quali sono i margini di crescita ulteriore?

Già continuare su questa strada sarebbe importante, perché comunque produciamo tanto in fase offensiva. Creiamo tante situazioni, stiamo segnando tanti gol. Dispiace per i due gol concessi, su calcio da fermo: ci hanno un po’ sorpresi portando sette uomini a saltare. Anche se avevamo preparato qualcosa vedendo le situazioni offensive del Crotone. Abbiamo subito un rigore per una grossa ingenuità, i margini di miglioramento sono concedere meno in fase difensiva. Sui gol subiti si può migliorare.

Sull’ingresso di Sensi l’Inter è stata più veloce. Era questo che voleva Conte?

Il cambio? Innanzitutto siamo contenti che, piano piano, Sensi stia tornando a essere lui. L’abbiamo avuto solamente a inizio stagione dell’anno scorso, le prime sette partite, poi ha avuto sistematicamente infortuni. Adesso sta bene, è il giocatore che avevamo apprezzato: sicuramente ci dà qualità, sono contento per lui. Ma sono contento anche dei cambi che oggi ci sono stati: chi è entrato l’ha fatto col piglio e la voglia giusta, a dimostrazione che questo è un gruppo che ha tanta voglia e stanno bene.