Conte: “Real Madrid-Inter, i dettagli fanno la differenza. Crescita evidente”

Conte dopo Real Madrid-Inter terminata 3-2 a favore dei padroni di casa in UEFA Champions League (vedi articolo), ai microfoni di “Sky Sport 24” ha parlato di errori difensivi e in particolare di dettagli.

QUESTIONE DI DETTAGLI – Conte dopo Real Madrid-Inter su Sky ha analizzato la partita parlando di errori difensivi e in particolare di dettagli: «Ci vogliono anche questi step di crescita per noi. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partite rimontando due gol dopo due situazioni regalate da parte nostra. Si può e si deve migliorare. Abbiamo ripreso la partita con l’occasione di fare il 3-2 e poi abbiamo subito noi. I risultati di questo girone non premiano per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo ma i dettagli vanno curati e spesso spostano la partita. Detto questo comunque penso ci fosse un fallo su Hakimi, mentre sul secondo gol c’è una marcatura da fare in maniera decisa. I ragazzi devono capire che i dettagli spostano però la mentalità con cui stiamo affrontando le partite mi lascia soddisfatto. Oggi il Real Madrid parlava di finale, e spesso loro non le sbagliano per cui non è semplice fare due gol. L’Inter è cresciuta e questo è evidente sotto tutti i punti di vista, basti guardare la squadra dell’anno scorso contro il Borussia Dortmund».

IL FUTURO – Conte si dice comunque soddisfatto riguardo la reazione della sua squadra e parla di futuro: «I dettagli a questi livelli spostano il risultato. Mancano tre partite cioè nove punti, questa squadra può giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League, magari con un pizzico di fortuna in più. Bisogna continuare a lavorare consapevoli del fatto che questa è strada giusta».