Conte: “Questa è la mia Inter! Bello vincere in questa maniera”

Conte, dopo l’incredibile derby finito 4-2, ha parlato a Inter TV. Ecco il commento del tecnico al canale tematico ufficiale dopo Inter-Milan, partita valsa l’aggancio alla vetta della classifica di Serie A.

IL COMMENTO DEL MISTER – Ecco come Antonio Conte ha commentato Inter-Milan su Inter TV: «Al 45′ avrei detto di voler cambiare, adesso a partita finita io penso che, comunque, sia stato bello vincere in questa maniera. Un derby contro una squadra forte, perché il Milan sicuramente è una squadra diversa dalla gara di andata. Molto più forte, molto più consapevole dei propri mezzi: sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Il primo tempo dev’essere importante per noi, ci deve far capire che a prescindere le partite devono sempre essere affrontate con la testa, rispettando i pregi degli avversari cercando di esaltare i difetti. Nel primo tempo pochissime volte abbiamo fatto venire a nudo i loro difetti, questo per colpa mia perché alla fine sono io che preparo le partite. Alla fine la responsabilità è sempre mia».

IL CAMBIO – Conte dà un giudizio della ripresa di Inter-Milan: «Sicuramente, a prescindere dal risultato, questa è la mia Inter. Lo sarebbe stato anche nella sconfitta, ci avrei messo la faccia. Questa è un’Inter che sento mia, stiamo provando di lavorare e trasmettere qualcosa. Non abbiamo toccato il fondo ma siamo stati in grandissima difficoltà, non è da tutti rialzarsi. Io penso che i grandi sono quelli che riescono a incassare i colpi, però non devono cadere: stare lì in piedi a resistere e poi diventare ancora più forti. Penso che abbiamo fatto questo. Sicuramente, anche da un punto di vista tecnico-tattico e fisico, perché nel calcio moderno se non porti intensità difficilmente puoi reggere a grandi livelli, cerco di far capire questo. Ho un gruppo di ragazzi forti che non si lamenta, siamo premiati dai risultati e questo è importante. Testa bassa e pedalare, mercoledì abbiamo una partita importante per noi con la semifinale di Coppa Italia. Siamo in una situazione dove non possiamo permetterci di snobbare niente e nessuno. Ci dobbiamo sedere a tavola e iniziare a mangiare, vogliamo fare questo e mi auguro che mercoledì ci sia un grande pubblico che ci trascini come oggi. I tifosi sono stati incredibili, sono contento per loro e gli dedico questa vittoria»