Conte: Â«Anche oggi il portiere loro migliore in campo! Esortato EriksenÂ»

Conte: «Anche oggi il portiere loro migliore in campo! Esortato Eriksen»

Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai giornalisti presenti al Meazza dopo la vittoria per 2-1 in pieno recupero nella stracittadina.



CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Milan.

Vittoria dovuta all’organizzazione?

Sicuramente c’è un’idea, un’organizzazione. Io alleno tutti i calciatori affinché siano pronti a giocare e nel momento opportuno a essere dentro l’ingranaggio. Da questo punto di vista sono molto contento, c’è stata una risposta importante anche oggi. Abbiamo vinto un derby, l’importanza è che approdiamo alle semifinali di un trofeo nazionale. Siamo contenti.

Il finire di primo tempo ha dato più carica?

I ragazzi erano carichi e pieni di energia fin dal 1′. Eravamo 0-1 in maniera ingiusta, anche undici contro undici abbiamo avuto occasioni per fare gol. Se devo recriminare qualcosa anche in questa partita abbiamo creato tanto, però in fase realizzativa siamo un po’… Dobbiamo essere più cinici, più cattivi. Sta di fatto che anche oggi il portiere del Milan è stato migliore in campo, si è reso protagonista di interventi strepitosi. Al tempo stesso dobbiamo essere bravi a realizzare le occasioni che creiamo: se non crei non vinci.

Eriksen con questo gol può avere nuova energia?

Sicuramente. Deve dare energia a lui e a noi. Ho esortato Christian a tirare quella punizione, perché lui ha grandi doti balistiche: è un ragazzo bravo, gli vogliamo tutti bene. Si è integrato perfettamente, è un po’ timido: speriamo che questo gol gli tolga quella timidezza. Abbiamo bisogno di tutti quanti vista la situazione che abbiamo, sono contento per lui e perché ci ha portato la qualificazione.