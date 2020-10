Conte: “Perisic? Sta dimostrando grande disponibilità. Ci vuole fortuna”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha appena concluso la conferenza post partita di Lazio-Inter, match della terza giornata di Serie A 2020-2021. Queste le risposte del tecnico nerazzurro ai giornalisti presenti in sala stampa all’Olimpico.

Cosa manca per vincere questo tipo di gare?

Bisogna fare gol e cercare di sfruttare le occasioni che si creano. Spesso e volentieri creiamo situazioni importanti, a volte siamo più bravi e più freddi e a volte no. Ci vuole anche un po’ di fortuna, a volte c’è il portiere o il palo che ci ferma. C’è stata una buonissima prestazione contro una Lazio che ci ha messi spesso in difficoltà: l’anno scorso abbiamo perso. Venire all’Olimpico così è un buonissimo aspetto positivo, che ci deve continuare a far lavorare.

Che giudizio dà Conte su Perisic?

Sono molto contento di quello che sta facendo Ivan, è un calciatore che è rientrato da un prestito l’anno scorso e sta dimostrando grande disponibilità e grande voglia. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, ha fatto l’assist del primo gol. Sta lavorando, perché sappiamo benissimo che in fase difensiva può migliorare, però sta facendo molto bene. Anche Hakimi molto bravo nella fase offensiva, sta migliorando per la fase difensiva. Sono molto contento da questo punto di vista, ho calciatori che hanno grande voglia di apprendere e di mettersi in discussione. Quando loro manifestano questa voglia sono contento.