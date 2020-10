Conte: “Non veniamo ripagati per quello che facciamo. Girone da Inferno”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha parlato in conferenza da Kiev dopo Shakhtar Donetsk-Inter. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo il secondo pareggio su due partite nella fase a gironi di Champions League.

L’Inter poteva fare di più nel primo tempo per fare gol?

Sinceramente io penso che devo essere sicuramente soddisfatto per la prestazione della mia squadra. Mi ritengo soddisfatto, diciamo che per quello che stiamo facendo in campo non veniamo ripagati, perché la squadra era presente e ha una sua mentalità. Ha voglia di giocare a calcio, di dominare la partita e di pressare, di essere una squadra viva. Stiamo lavorando tanto su questo percorso di cambiamento di mentalità e di fare la partita, a prescindere dall’avversario. Chiaramente siamo un po’ rammaricati per il pareggio, perché abbiamo speso tantissime energie stasera. I ragazzi sono stati eccezionali, non dimentichiamo che è stata la quarta partita in dieci giorni. La squadra sta facendo veramente molto bene, bisogna continuare e pensare sabato al Parma, poi preparare la sfida col Real Madrid.

Qual è il passo che manca per poter vincere questo tipo di partite?

Penso che innanzitutto una nota di merito vada al fatto che abbiamo creato, nonostante una fase difensiva molto imponente, chances per fare gol importanti. Non abbiamo concesso niente, ma dobbiamo essere più ripagati a livello di prestazioni come risultato finale.

Come pensi che sia questo girone di Champions League? Per Conte è il più duro di questa edizione? Sembra il più equilibrato.

È un gruppo forte, un gruppo molto equilibrato. Può succedere che lo Shakhtar Donetsk vinca con il Real Madrid, sono tutte squadre molto forti. Penso che questo sia un girone da Inferno, forse il più difficile che c’è in questa Champions League.