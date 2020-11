Conte: “Nazionali? Spero tornino tutti, prima di Natale non passeggiata”

Conte ha parlato in conferenza a seguito del pareggio per 1-1 in Atalanta-Inter. Di seguito le risposte date dal tecnico in sala stampa dal Gewiss Stadium di Bergamo, dopo la settima giornata di Serie A.

Come valuta questo pareggio?

Lo valuto sicuramente in maniera positiva, perché abbiamo giocato contro una squadra che è ormai una certezza in Serie A, e sta diventando una certezza a livello internazionale visto che ha sfiorato le semifinali di Champions League. Dispiace, perché avevamo la situazione in mano e la potevamo gestire un pochettino meglio. Niente, comunque la partita è stata fatta, i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. È inevitabile che era anche la settima partita, non dimentichiamo che siamo partiti con sei positivi al virus, due infortunati, più Lukaku e altri due positivi. È inevitabile che, quando ti ritrovi in questo tipo di situazioni, alcuni debbano giocare tanto e un po’ di stanchezza la puoi pagare. Era quello che avevo preannunciato in conferenza, che qualcuno era stanco. Il problema è che i ragazzi andranno in nazionale per due partite ufficiali e un’amichevole: è una stagione difficile per tutti. I ragazzi non hanno riposato, tanti miei sono stati chiamati in nazionale: bisogna fare i conti con questo, gli infortuni e il sovraccarico psico-fisico.

In sedici partiranno in nazionale: c’è preoccupazione su questo?

Un allenatore è sempre preoccupato. Noi adesso, all’ultima partita, siamo riuscire a recuperare tutti i giocatori. Il lungodegente Vecino non lo conto, Sensi anche è infortunato, gli altri bene o male li avevamo recuperati. L’ultimo Lukaku: adesso c’è sicuramente da sperare che non succeda niente. Anche l’anno scorso, come l’ultima volta, Sanchez tornò infortunato dalla nazionale e altri con acciacchi. Io ho fatto il commissario tecnico, c’è questa situazione e speriamo che tornino tutti quanti. Anche perché, da qui a Natale, ci aspettano dieci partite ogni tre giorni e non saranno una passeggiata al parco.

Per Conte c’è rammarico per la gestione della partita?

Sicuramente ci dev’essere. Non dimentichiamo che oggi giocare contro l’Atalanta non è facile per nessuno: il fatto che siamo rammaricati del risultato significa che a Bergamo abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato con gli stessi ritmi dell’Atalanta, forse anche per un certo periodo superiori. Adesso dobbiamo recuperare, sperando che dall’inizio della prossima serie di partite possiamo avere tutti a disposizione. Avendoli tutti possiamo fare un po’ di turnover, cambiare qualcuno ed evitare anche infortuni.