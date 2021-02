Conte: Â«Chi lavora per l’Inter ambisce sempre a vincere! Blocco unicoÂ»

Conte: «Chi lavora per l’Inter ambisce sempre a vincere! Blocco unico»

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il dilagante 0-3 nel derby Milan-Inter. Ecco le risposte del tecnico ai giornalisti presenti al Meazza, dopo la stracittadina di oggi in Serie A.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Milan-Inter.

L’Inter ha giocato una grande gara, ha avuto tantissime occasioni. Come commenta Conte la prestazione dei ragazzi?

Sicuramente è stata un’ottima prestazione da parte dei ragazzi, sono contento per loro. L’avevamo preparata bene, siamo stati bravi. Complimenti al Milan, sta facendo grandi cose, e a Pioli che sta facendo un ottimo lavoro coi dirigenti. Mi porto dentro che i ragazzi iniziano a gestire i vari momenti della partita: in questo siamo stati bravi. Siamo partiti forte, abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello dove potevamo fare più di un gol. Invece nel secondo tempo è partito meglio il Milan, nei primi cinque minuti Handanovic ha fatto un paio di parate importanti. Siamo riusciti a gestire questa situazione, uscire di nuovo e fare il secondo e il terzo gol consolidando la vittoria in maniera netta.

Conte si sente più favorito per la conquista dello scudetto?

L’allenatore e i calciatori dell’Inter, chi lavora per l’Inter, l’ambizione deve essere sempre quella di vincere. Poi ne vince una sola, ma dall’anno scorso abbiamo sempre lottato per vincere. Abbiamo fatto una finale di Europa League e siamo arrivati secondi l’anno scorso, quest’anno stiamo lottando per cercare di vincere. Sappiamo le difficoltà, ma siamo consapevoli che stiamo migliorando. Sta crescendo la qualità individuale di squadra e dei singoli, questo fa ben sperare.

Che commento fa Conte sui due attaccanti?

Sanno benissimo che tutto parte da loro. Noi siamo un blocco unico sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Lo sanno benissimo, anche il lavoro in fase difensiva non gli pregiudica l’avere occasioni e fare gol. L’avete visto: sono molto contento, loro oltre a essere attaccanti lavorano per la squadra. Ed è questo quello che a me interessa.