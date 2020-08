Conte: “L’Inter ha fatto la partita! Getafe meglio di noi i primi minuti”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Getafe, terminata 2-0 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Christian Eriksen che permettono dunque il passaggio ai quarti di finale di Europa League.

COMPLIMENTI GETAFE – Antonio Conte dopo Inter-Getafe in conferenza stampa ha parlato in particolare dell’atteggiamento della squadra avversaria: «Il Getafe ha iniziato meglio di noi nei primi quindici minuti, poi penso che abbiamo preso la partita in mano, abbiamo fatto gol e abbiamo creato due situazioni abbastanza concrete. Dico complimenti al Getafe perché è una squadra ostica, devi essere pronto, la buttano sull’agonismo e sulla garra. Sono molto contento sotto questo punto di vista».