Conte: “L’Inter pensi di vincere tutte le partite. C’erano le condizioni”

Conte, come al solito, è tornato a parlare al termine della partita. Lo ha fatto poco più di mezz’ora dopo Inter-Sassuolo, con molta delusione per l’esito della sfida per la ventisettesima giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte valuta Inter-Sassuolo per Inter TV: «Ci lavoriamo, sia sul campo sia dal punto di vista anche mentale. Il lavoro che devo fare con lo staff dev’essere completo, non solo tecnico-tattico ma anche alzare proprio il livello mentale di attenzione, concentrazione, cattiveria e rabbia. I ragazzi sono bravi, attenti e hanno voglia di migliorare, però capitano partite come stasera e dispiace. C’è molta amarezza: tante volte il lavoro che facciamo non viene compensato dal risultato. Il Sassuolo? Stiamo parlando comunque di una squadra che ha un’idea, ha ottimi calciatori soprattutto in fase offensiva. I tre davanti sono giocatori veloci, bravissimi quando sbagli coi tempi di pressione ad attaccare gli spazi e fare male. Questa era una partita comunque difficile, contro una grandissima squadra, però avevamo messo le basi. C’erano tutte le condizioni per vincere e dovevamo farlo, quindi deve rimanere la delusione nei nostri cuori».

IL RAMMARICO – Conte prosegue l’analisi di Inter-Sassuolo, anche sui cambi: «Lucien Agoumé è un ragazzo che ha delle buone capacità. Comunque non è facile entrare e fare quello che ha fatto lui, sono contento della sua prestazione. Deve continuare a lavorare e crescere, ha una buona base e ha dei compagni da cui può apprendere tanto. Al di là del discorso classifica la nostra idea, l’obiettivo e quello che voglio io è pensare sempre al massimo. Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite: ci sta che questo possa non accadere, per tanti motivi contingenti, però la mentalità dev’essere quella di provare a fare il massimo e qualcosa di straordinario. Dobbiamo fare più attenzione, essere decisi e attenti ai dettagli. E non subire tre gol, anche».