Conte: “Inter, testa al Siviglia! Rompere le scatole poi paga in campo”

Conte ha parlato a Inter TV dopo la qualificazione alla finale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito il commento del tecnico al canale ufficiale nerazzurro dopo Inter-Shakhtar Donetsk 5-0.

PAROLA AL TECNICO – Antonio Conte parla a Inter TV dopo Inter-Shakhtar Donetsk: «Sinceramente c’è grande soddisfazione da parte mia, perché quando fai questo tipo di partite contro un avversario di spessore e di livello, com’è lo Shakhtar Donetsk, hai fatto diventare facile una partita che non era per niente facile. Non avevamo paura ma grandissimo rispetto: questa è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque con le loro qualità. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto per filo e per segno quello che avevamo preparato e che stiamo cercando di fare da tempo. Gli abbiamo tolto il palleggio, in fase di possesso sapevamo che facendoli correre potevamo creare difficoltà. Sono contento soprattutto per i ragazzi, anche per il popolo interista: comunque, dopo dieci anni, abbiamo rivisto una semifinale europea e stiamo rivedendo una finale europea. Non è finita, cercheremo in tutti i modi di poter dare loro ancora un’altra motivazione. I ragazzi hanno grande entusiasmo, voglia di sorprendere e di regalare altre emozioni».

L’AVVERSARIO – Conte si sposta sul Siviglia: «Sicuramente, appena siamo rientrati con lo spogliatoio, ci siamo presi un po’ di tempo anche per realizzare quello che abbiamo fatto. Anche per prendere i benefici di tanta pressione e di tante situazioni che si sono venute a creare. Stasera è giusto che ci rilassiamo, è inevitabile che poi la testa è già al Siviglia. Squadra che, in questa competizione, negli ultimi anni l’ha vinta quattro volte. A livello di esperienza ne ha tanta, noi abbiamo tanti ragazzi che l’esperienza la stanno facendo giocando. Io sono molto contento per i giocatori: alla fine i sacrifici, il lavoro e l’abnegazione, la voglia di rompere le scatole a loro poi paga in campo. Questa è la cosa più bella: vederli felici e contenti e aver raggiunto la finale».