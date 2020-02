Conte: “Inter, nessun bisogno di grandi stimoli. Bene aver ruotato”

Condividi questo articolo

Conte ha parlato a Inter TV al termine di Inter-Ludogorets 2-1, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco l’analisi fatta dal tecnico a seguito del match che si è giocato al Meazza (a porte chiuse).

IL COMMENTO DEL MISTER – Antonio Conte parla a Inter TV al termine di Inter-Ludogorets, con la vittoria in rimonta per 2-1 che è valsa la qualificazione: «Testa già alla Juventus? Intanto godiamoci il passaggio del turno. Non è mai semplice, anche se venivamo da un buon risultato all’andata, però poi ci siamo trovati sotto. C’è stata una buona reazione da parte nostra per rimettere le cose a posto, quindi bene aver passato il turno facendo delle rotazioni importanti in squadra, riuscendo a dare anche minutaggio a calciatori che magari ne avevano bisogno di più. Tutto OK quindi. Come stimolare i giocatori in questi giorni? Devo dire, onestamente, di avere anche la possibilità di allenare un gruppo di ragazzi che sono dei professionisti seri. Non hanno, tra virgolette, bisogno di avere grandi stimoli: sanno benissimo che quando indossi una maglia prestigiosa come quella dell’Inter la devi onorare ogni volta che scendi in campo, al di là che possa esserci un impegno più o meno facile».