Conte: “L’Inter ritrova dimensione europea. Non voglio vedere un aspetto”

Condividi questo articolo

Antonio Conte in conferenza stampa

Conte, in conferenza assieme a Lautaro Martinez (vedi articolo), ha parlato a ventiquattro ore da Shakhtar Donetsk-Inter. Di seguito le parole del tecnico in sala stampa dal NSK Olimpiyskyi di Kiev, dove si giocherà domani la partita di Champions League.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter.

Qual è il giudizio di Conte sul rendimento dei due attaccanti?

Penso che sia Lukaku sia Lautaro Martinez abbiano fatto delle cose straordinarie. Hanno margini per migliorare e diventare ancora più importanti per la squadra. È inevitabile che, prima di fare raffronti a livello europeo con altri calciatori, penso che sia molto importante vincere qualcosa. Quando tu vinci, alla fine, la vittoria in una competizione ti aiuti a ritagliarti un posto tra i migliori. Sia Lukaku sia Lautaro Martinez, essendo ragazzi giovani, hanno davanti a loro un grande percorso, possibilmente devono cercare di vincere qualcosa di importante.

Rispetto alla gara di agosto, in cui l’Inter ha giocato in una certa maniera, ci sono altri giocatori e un gioco diverso. È un vantaggio o no?

Rispetto alla partita di agosto io penso che non si possano fare dei paragoni, perché è stata una partita dove siamo stati perfetti. L’abbiamo rivista anche assieme ai ragazzi, abbiamo sfiorato la perfezione sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Sarà importante ripetere la partita in maniera attenta, perché lo Shakhtar è molto forte. Hanno giocatori brasiliani di qualità, bravi nelle ripartenze: non si va per caso a fare tre gol col Real Madrid. Ci auguriamo domani di fare una buona gara, di cercare di mettere in pratica quello che abbiamo preparato.

L’Inter è diventata, con l’esperienza dell’anno scorso, una squadra dal gioco più europeo? Domani è già una partita decisiva per il girone?

Penso che l’Inter si stia riconquistando una sua dimensione a livello europeo. Il bel percorso dell’anno scorso ci ha portato più esperienza per tutti, bisogna continuare sul discorso di mentalità e voglia di fare la partita, aggredire l’avversario e difendere in avanti. Penso che questa sia la strada giusta: a volte ci riesce meglio, altre un po’ meno, però la mentalità che voglio dai ragazzi è questa. Abbiamo sempre rispetto nei confronti di tutte le squadre, però è giusto che guardiamo a noi stessi e facciamo le cose nel migliore dei modi. Quello che non voglio vedere mai, e i ragazzi lo sanno, è passività. Sempre la squadra attiva, ad aggredire il portatore di palla o in fase di possesso a fare quelle situazioni su cui lavoriamo e ci stiamo migliorando. Lo Shakhtar ha vinto col Real Madrid, dobbiamo stare dentro al girone e provare a passare il turno.

Quante partite dello Shakhtar Donetsk avete visto preparando la partita di domani? Cosa c’è di nuovo da loro?

Di partite ne abbiamo viste, anche perché come le abbiamo viste noi penso che lo Shakhtar abbia visto le nostre partite. Si va un po’ a ritroso, dall’ultima partita di campionato e da quella di Champions League alle altre giocate nella propria lega. Ribadisco il concetto: lo Shakhtar è una squadra forte, è una realtà del football europeo. Complimenti a loro perché riescono sempre a trovare dei giocatori molto buoni. Mi ricordo di quando lo affrontai in Champions League da allenatore della Juventus: c’erano giocatori forti che non conosceva nessuno come Fernandinho, Willian, Mkhitaryan e Srna. Oggi hanno altri giocatori molto forti e proveranno a fare grandi cose. Dobbiamo fare molta attenzione, complimenti a loro e abbiamo grandissimo rispetto, ma vogliamo giocarci la partita con le nostre armi.