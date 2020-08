Conte: “Inter poco riposata? Aspetti positivi e negativi! Futuro? Detto tutto”

Conte, dopo aver suonato la carica in vista di Inter-Getafe (vedi articolo), sottolinea gli aspetti positivi e negativi dell’essere meno riposati rispetto agli spagnoli. Il tecnico nerazzurro non risponde alle domande sul suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”

ASPETTI – Antonio Conte alla vigilia di Inter-Getafe sottolinea gli aspetti positivi e negativi dell’aver riposato poco rispetto agli avversari: «L’abbiamo studiato il Getafe. E’ una squadra che fa di lotta e agonismo le sua armi. Dovremo essere molto bravi ad abituarci a una partita sporca. Il campionato in Spagna è finito prima rispetto al nostro, avranno avuto tempo per riposare. Per noi però, il fatto di aver giocato e di arrivare dalla partita con l’Atalanta, può essere un buon vantaggi. La squadra è rodata mentre loro sono fermi da più tempo, ci sono aspetti positivi e negativi, speriamo che quelli positivi siamo più per noi che per loro».

SLALOM– Conte preferisce non rispondere alle domande sul suo futuro: «Il mio futuro? Ho già detto tutto e non voglio tornare sull’argomento anche perché siamo concentrati sulla partita. Giocare le partite è la cosa più importante in questo momento per cercare di completare quello che abbiamo fatto in campionato e finire nel miglior modo possibile l’Europa League. Confronto con il presidente? Non ho altro da dire».