Conte: “Per l’ennesima volta Inter poco determinata! Manca cattiveria!”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha appena concluso la conferenza post partita di Inter-Parma 2-2. Queste le risposte date in sala stampa dal tecnico nerazzurro ai giornalisti presenti al Meazza per l’anticipo della sesta giornata di Serie A.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Parma.

Quanto pesa l’assenza di Lukaku, non solo per l’Inter ma anche per Lautaro Martinez? In questo momento come si può risolvere il problema della troppa imprecisione?

Non mi va di parlare degli assenti, perché non sarebbe giusto nei confronti dei calciatori che hanno dato tutto. Quello che mi dispiace è che creiamo tanto e sprechiamo tanto: non è la prima volta. Sicuramente dobbiamo essere più cinici, più cattivi e più determinati, perché si sta ripetendo più volte questa situazione. Bisogna cercare di migliorare in fase realizzativa, vedere alcune situazioni che hanno portato ai gol del Parma, che è stato molto cinico e determinato. Ha fatto il 100%: due tiri in porta e due gol. Noi ne abbiamo fatti una ventina, il portiere loro è stato il migliore in campo ma ci dobbiamo assumere la responsabilità di essere stati, per l’ennesima volta, poco determinati. Non solo sugli attaccanti, ma per vincere le partite dobbiamo fare gol.

Che valutazione dà Conte dell’inserimento di Vidal nell’Inter?

L’abbiamo spremuto ben bene come un limone, veniva da sei partite ogni tre giorni compresa la nazionale. Non c’era possibilità di recupero, oggi l’ho fatto. Arturo è comunque sempre un giocatore di personalità, con esperienza.

A che punto è la condizione di Nainggolan?

Non posso fare valutazioni. Nainggolan è entrato, avete visto tutti che prestazione ha fatto. Cerco di portare tutti nella migliore condizione: c’è chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo e chi non ci arriva mai. Io e il mio staff cerchiamo di rendere i calciatori in grado di arrivare al loro massimo.