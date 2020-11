Conte: “Inter, ci deve essere un piano A e uno B. No recriminazioni”

Conte Inter TV

Conte ha parlato anche a Inter TV alla vigilia di Borussia Monchengladbach-Inter. Il tecnico ha detto quali siano le cose fondamentali da tenere a mente alle ore 21, quando al Borussia Park ci sarà l’estremo tentativo di rimanere aggrappati alla Champions League.

PREPARAZIONE GIUSTA – Antonio Conte è fiducioso, in vista di Borussia Monchengladbach-Inter: «Ci arriviamo nella giusta maniera, sapendo dell’importanza della gara. Ma tutte le partite per l’Inter sono importanti, sappiamo che sicuramente a livello di classifica è una situazione che comunque si è compromessa in maniera importante. Al tempo stesso sappiamo che dobbiamo dimostrare e fare una grande partita anche domani. In questo girone di Champions League ho poco da recriminare, a livello di prestazione, ai ragazzi. Se poi pensiamo alla partita col Real Madrid e vogliamo recriminare essendo rimasti al 30′ in dieci diventa molto difficile. Cercheremo di fare la nostra partita, di dimostrare tutta la voglia che abbiamo di fare bene».

QUALIFICAZIONE ANCORA APERTA – Conte non pensa ai risultati altrui: «Sinceramente noi dobbiamo pensare comunque a noi stessi, a cercare di dimostrare maturità ed esperienza anche. Sono partite che comunque durano novantacinque minuti: dovremmo essere bravi, in questi novantacinque minuti, a utilizzare tutte le armi a disposizione anche avendo un differente piano. Dovremmo avere un piano A e un piano B, essere bravi. Dobbiamo avere un risultato solo, perché l’Inter deve sempre avere un risultato solo che è quello della vittoria, e cercare di fare del nostro meglio. Cerchiamo di dare tutto e non avere poi delle recriminazioni da fare».