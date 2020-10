Conte: “Inter, non ero preoccupato! Annata strana, affrontiamola”

Conte ha parlato in conferenza stampa a seguito di Genoa-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A vinto 0-2.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Genoa-Inter.

Una partita dominata, senza concedere niente.

Sì, sono contento: avevo chiesto questo. L’abbiamo condotta, potevamo sbloccarla prima anche se il Genoa è una squadra organizzata. Sapevamo che avrebbero fatto una partita difensiva per sfruttare le ripartenze, visto che noi c’eravamo messi nella loro metà campo difendendo con cinquanta metri dietro. Siamo stati bravi e pazienti, concedendo un calcio d’angolo e neanche un tiro. Non ero preoccupato prima, perché le prestazioni sono positive, adesso dobbiamo recuperare energie perché c’è un po’ di stanchezza. È un’annata strana, sarà un’annata strana e anomala. Dobbiamo prepararci per affrontare tutte le difficoltà nel migliore dei modi e superarle.

Arriva lo Shakhtar Donetsk, con cui l’Inter ha giocato la miglior partita. Cosa preoccupa Conte di questa sfida?

È una situazione totalmente diversa. Lì era diventato un mini-torneo, dove tutti quanti avevano pochissimo tempo per recuperare: è l’eliminazione diretta che ha esaltato tutti in quella direzione. Lo Shakhtar Donetsk mi ricordo benissimo che avevo detto che aveva grandi qualità, penso che il risultato finale non rappresenti veramente il valore delle due squadre. Noi sicuramente eravamo in un momento di grande forma, l’abbiamo affrontata con grande entusiasmo, voglia e determinazione. È finita tanto a poco, però lo Shakhtar Donetsk è una squadra con giocatori forti: non vai a vincere in casa del Real Madrid, e vincevano 0-3, che oggi ha vinto col Barcellona. Questo fa capire la loro forza.