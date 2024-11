Conte: «Inter-Napoli? Non mi accontento mai. Arrabbiato sul Var»

Dopo Inter-Napoli Antonio Conte si è concesso anche ai microfoni di Radio Rai esplicando tutta la sua rabbia nei confronti del Var. Poi elogia in qualche modo anche la prestazione dei suoi.

PRESTAZIONE – Su Rai Radio, Antonio Conte ha commentato il pari di San Siro contro l’Inter, evidenziando quanto fatto di buono dalla sua squadra: «Uscire imbattuti qui non è mai semplice, questa squadra ha valori importanti, abbiamo accettato uno contro uno, non riesco a volte a vedere tutto il lavoro fatto in settimana. Vedo il bicchiere sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io sono incontentabile».

Conte e il rigore dato a Inter-Napoli: ancora contro il Var

RIGORE – Poi Conte, come già fatto in sala stampa, sbotta contro il VAR per la decisione di assegnare il rigore all’Inter sul contatto Anguissa-Dumfries: «Sono molto arrabbiato per il rigore, non esiste che il Var non chiami, poi mi dicono che il Var non può intervenire perché è una decisione dell’arbitro, ma che significhi. Oggi c’è stato un errore e il Var doveva intervenire, punto e basta».