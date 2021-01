Conte: «Sia l’Inter sia il Milan cercheranno di superarsi. Sarà tosta»

Conte Inter TV

Conte ha parlato anche a Inter TV alla vigilia di Inter-Milan. Rispetto a quanto detto alla Rai (vedi articolo) l’allenatore nerazzurro, in vista del derby di Coppa Italia, ha parlato di cosa servirà per vincere.

DERBY CRUCIALE – Antonio Conte si aspetta di far bene nel derby di Coppa Italia, in programma domani alle ore 20.45. Queste le sue parole sulla stracittadina: «Sarà una partita tra due squadre che sicuramente vorranno superarsi. Anche perché c’è in palio il passaggio del turno, quindi il raggiungimento alla semifinale di un trofeo nazionale. Sicuramente sarà una partita tosta, dura, dove sia l’Inter sia il Milan cercheranno di superarsi».