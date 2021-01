Conte: Â«Inter-Juventus per noi grande stimolo. Misura le ambizioniÂ»

Conte: «Inter-Juventus per noi grande stimolo. Misura le ambizioni»

Antonio Conte Inter

Conte ha parlato a Rai Sport dopo Fiorentina-Inter. Nel post partita di Juventus-Genoa è andato in onda un altro spezzone, dopo quello di commento sulla gara di questo pomeriggio (vedi articolo), dove si esprime sul derby d’Italia di domenica.

LA SUPERSFIDA – Antonio Conte, dopo aver parlato della vittoria sulla Fiorentina, va su Inter-Juventus: «Incontriamo la squadra per me più forte in assoluto. Viene da nove anni dove domina in Italia: per noi deve essere un grande stimolo, ci farà capire anche quanto è ridotto questo gap in maniera fattiva sul campo durante la partita. Sicuramente è una partita importante, sono tre punti che misureranno le nostre ambizioni e la qualità dei nostri ragazzi. Non solo calcistica ma anche mentale».