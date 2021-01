Conte: Â«Inter imprecisa, dobbiamo fare meglio. Sapevamo dell’UdineseÂ»

Conte: «Inter imprecisa, dobbiamo fare meglio. Sapevamo dell’Udinese»

Conte Inter TV

Conte è stato espulso al termine di Udinese-Inter, per proteste verso l’insufficiente arbitro Maresca. L’allenatore ha commentato la partita su Inter TV, nella consueta intervista del dopogara.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte giudica Udinese-Inter 0-0 su Inter TV: «È stata sicuramente una partita molto fisica, molto dura da questo punto di vista. Sapevamo comunque di incontrare una squadra che fa della fisicità e dell’ordine difensivo una delle loro doti migliori. Forse è una delle squadre che hanno subito meno reti: sicuramente hanno fatto una partita difensiva, hanno cercato di non perderla. Noi abbiamo fatto la partita, potevamo essere più precisi sotto rete. Secondo me è importante in queste partite fare gol: se lo fai cambiano i piani della squadra avversaria. Diventa più facile, trovi più situazioni per fare male».

GIRONE D’ANDATA – Conte valuta la prima metà di campionato: «Abbiamo concluso la prima metà di stagione, c’è tutto un ritorno adesso da giocare. Sicuramente c’è da lavorare tanto e continuare a migliorare. Adesso vedevo questo tipo di situazioni: la qualità dell’ultimo passaggio diventa fondamentale per noi. Crei delle situazioni dove l’ultimo passaggio diventa essenziale per fare gol. Oggi siamo stati un po’ imprecisi da questo punto di vista, potevamo sicuramente fare meglio».

NIENTE CALCOLI – Conte pensa al derby dopo il mancato turnover: «Sì. Adesso bisogna pensare alla prossima partita, i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Da domani inizieremo a preparare la sfida».