Conte: “Inter, errori in attacco e in difesa. Perso punti in maniera sciocca!”

Antonio Conte dopo Inter-Sassuolo, terminata con il punteggio di 3-3 a San Siro e richiama l’attenzione della squadra per non aver concretizzato alcune occasioni e soprattutto aver concesso qualcosa di troppo in difesa.

DELUSIONE – Antonio Conte dopo Inter-Sassuolo si dice deluso per il risultato finale, le occasioni sprecate in attacco e non solo: «Questo pareggio sicuramente ci deve rammaricare perché hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non ci siamo riusciti, siamo riusciti a fare gol a quattro minuti dalla fine e poi abbiamo concesso il pareggio. Nel calcio bisogna cercare di fare gol quando hai la possibilità di farlo e non concedere troppo in difesa. Difficilmente parlo ai ragazzi dopo la partita. C’è delusione da parte di tutti perché potevamo portare a casa la partita nonostante i problemi, soprattutto a centrocampo. I dettagli fanno sempre la differenza, lo ripeto quotidianamente. Devo lavorare per cercare di alzare il livello e far crescere questo gruppo, questi dettagli non devono spostare in negativo il risultato».

LA CATTIVERIA – Conte parla della poca cattiveria della squadra nei momenti decisivi: – «La squadra ha avuto la forza per affrontare una squadra ostica come il Sassuolo, contro l’Atalanta si è presentato tantissime volte a tu per tu contro il portiere. Non mi ricordo parate particolari da parte di Samir Handanovic, e ha preso tre gol!».

OGNI TRE GIORNI – Conte, facendo riferimento sempre ai punti persi in determinate partite, chiama l’attenzione di tutta la squadra: – «Non sappiamo dove possiamo arrivare, mi piacerebbe saperlo. Posso prevederlo, nel senso che quello che io voglio è che vinciamo le ultime undici partite. La mentalità che voglio è quella vincente, dobbiamo ottenere sempre il massimo. Se altre squadre saranno più brave di noi tanto di cappello, noi dobbiamo puntare sempre il massimo con tutte le proprie forze senza rimpianti».