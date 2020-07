Conte: “Inter dà risposte! Inseriamo Eriksen. Dzeko riferimento, ma anche…”

Conte – dopo aver parlato della situazione in casa Inter (vedi prima parte) – nell’intervista rilasciata a “Inter TV” si concentra sull’avversario di domani, la Roma di Fonseca. Tanti complimenti al collettivo, ma soprattutto ai singoli. Non solo Dzeko. Ecco la seconda e ultima parte delle sue dichiarazioni

RISPOSTE IMPORTANTI – Nonostante le critiche ricevute nell’ultimo periodo, Antonio Conte vuole pensare positivamente al prosieguo della stagione e lo dice esplicitamente: «Però al tempo spesso vediamo il bicchiere mezzo pieno. Chi ha giocato e sta portando la carretta sta dando risposte importanti. Mi riferisco a gente come Roberto Gagliardini, lo stesso Marcelo Brozovic e Borja Valero. Stiamo integrando Christian Eriksen. Dai, penso delle cose positive». Il focus di Conte è tutto per il centrocampo dell’Inter, reparto dimezzato dagli infortuni.

AVVERSARI TEMIBILI – Conte spende parole positive anche per la Roma: «Adesso hanno cambiato un pochettino il sistema tattico. Prima utilizzava il 4-2-3-1 e adesso fa la difesa a tre con due trequartisti dietro a Edin Dzeko. Dzeko come giocatore è un punto di riferimento importante per loro. E anche Henrikh Mkhitaryan, che proviene dal Manchester United e ha ritrovato lo smalto dei vecchi tempi. Lo stesso Lorenzo Pellegrini, che sotto punta sta facendo bene. La Roma ha esterni come Leonardo Spinazzola e Davide Zappacosta, che ho avuto al Chelsea. È una buona squadra con una buona rosa. Anche in mezzo al campo, Jordan Veretout e Amadou Diawara danno continuità, qualità e quantità. La Roma è una buonissima squadra, che era partita per giocarsi un campionato importante, e quindi bisognerà fare grande attenzione». Conte fa tanti nomi, a dimostrazione della stima che prova nei confronti dei giocatori giallorossi.