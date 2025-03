Conte: «L’Inter ha una corazza. Napoli, attaccato fino alla fine come i gatti!»

Lo scontro diretto del Maradona regala un punto a testa a Inter e Napoli. Al termine della gara Antonio Conte risponde alle domande dei giornalisti di Dazn.

RIPOSO – Federico Dimarco e Philip Billing decidono Napoli-Inter. Sulla sfida del Maradona Antonio Conte dichiara: «Il premio sono i due giorni di riposo visto che giochiamo domenica prossima. Penso di essere stato molto bravo con i calciatori lasciandogli una scelta, hanno preferito lavorare adesso e avere la domenica libera per la famiglia. C’è un po’ di disappunto perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra veramente forte».

Conte nel post partita di Napoli-Inter

ATTACCATI – Antonio Conte prosegue: «È inutile che ci giriamo intorno, l’Inter è una squadra molto forte, ha una corazzata che si è costruita negli anni. Oggi è sicuramente la squadra da battere. Essere riusciti a fare questo tipo di partita, così come contro la Juventus, ci deve far capire che se vogliamo anche nelle difficoltà degli infortuni, se c’è voglia e determinazione, noi possiamo comunque dire la nostra. Per questo ci dobbiamo rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como, dove siamo mancati a livello di cattiveria e di voglia. Mancano undici partite e noi dobbiamo sempre mostrare questa voglia e cattiveria. Se noi lo faremo saremo fino alla fine attaccati, non dico a cosa. Come i gatti, quando si attaccano».

LA PRESTAZIONE – Antonio Conte ancora: «Oggi Romelu ha fatto la migliore partita da quando è a Napoli. Per noi è importante, se diventa dominante lui dominiamo anche noi. Quest’anno ha un po’ faticato da questo punto di vista. Oggi è stato molto importante nella fase offensiva, come lo sono stati tutti. Ho detto ai ragazzi “Andiamoli a guardare negli occhi”, senza aver paura dell’uno contro uno. L’Inter se la lasci giocare inizia creare delle problematiche non indifferenti. Noi siamo stati molto bravi, abbiamo fatto un’ottima partita. Meritavamo di più. ma questa è una partita che ci deve dare forza Se siamo intelligente capiamo che adesso inizia un po’ a dipendere da noi, non tanto dagli altri».

FINALE DI STAGIONE – Antonio Conte conclude: «Dopo un percorso di sette mesi iniziamo a capire che c’è qualcosina di buono oggi. Affrontare il Napoli può diventare difficile per tutti quanti. Dobbiamo esserne contenti ma io non mi accontento. Ci avessero detto all’inizio del campionato che a undici partite dalla fine saremmo stati a un punto dalla testa della classifica penso che avremmo internato la persona che ci diceva questo. Oggi siamo consapevoli, speriamo rientrino anche gli infortunati. Ci aspetta un finale di stagione in cui sappiamo che c’è una squadra molto forte come l’Inter, un’altra come l’Atalanta, uscita dalle Coppe, e altre come la Juventus. Sono lì in agguato. Noi dobbiamo cercare di pensare a noi stessi e cercare di fare quello che abbiamo fatto stasera, anche contro la Juventus. Regalare le emozioni e questo tipo di prestazioni ai tifosi penso sia la cosa più bella in assoluto».