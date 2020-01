Conte: “Inter-Cagliari vinta grazie al lavoro di tutti. Sanchez buon segnale!”

Antonio Conte dopo Inter-Cagliari di Coppa Italia terminata con il punteggio 4-1 a favore della sua squadra, ai microfoni di “Inter TV” si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi soprattutto dopo il pareggio maturato contro l’Atalanta in campionato

COMPLIMENTI AI RAGAZZI – Antonio Conte al termine di Inter-Cagliari di Coppa Italia ha parlato così ai microfoni di Inter TV: «Merito dei ragazzi che si mettono a disposizione, hanno voglia di lavorare e il fatto che questa sera abbiano giocato diversi giocatori che non giocavano da un po’ dando delle risposte importanti, non solo tecnico ma anche fisico, dimostra la serietà di questi ragazzi. L’atteggiamento della squadra sta migliorando, abbiamo intrapreso una strada che è quello di portare intensità e per tutta la partita. Quando parti con una nuova idea c’è bisogno di tempo e di crescita, io penso che i ragazzi stiano attuando sempre di più la voglia di attaccare alto e di conquistare subito la palla. Ancora non riusciamo a farlo per 95′ e dobbiamo migliorare perché quando ci abbassiamo diventiamo passivi e questo non deve accadere perché ogni retropassaggio deve diventare un buon motivo per risalire dalla pressione».

SU SANCHEZ – Antonio Conte conclude parlando anche del ritorno in campo dell’attaccante cileno e dell’approccio di Sebastiano Esposito: «Alexis (Sanchez, ndr) doveva giocare questa partita perché doveva risentire il profumo dell’erba. Ha qualità tecniche e sta tornando un’altra volta, deve migliorare a livello fisico e di intensità. Oggi ha dato un buon segnale. Secondo me ha fatto 65′ di buon livello, sono molto contento anche per Sebastiano Esposito che ha avuto un buon impatto».