Conte: “Inter a due facce. Servirà per il futuro. Lukaku? Sono contento…”

Conte dopo Inter-Torino terminata 4-2 in rimonta per la sua squadra, ai microfoni di “Dazn” ha parlato dell’atteggiamento della sua squadra, a due facce tra primo e secondo tempo.

L’ATTEGGIAMENTO – Conte dopo Inter-Torino terminata 4-2 su Dazn ha parlato del carattere della squadra: «Io penso che c’è da guardare tutte le situazioni, sicuramente da parte nostra l’approccio non è stato dei migliori. Dovevamo essere molto più feroci e determinati. Non riuscivamo a vincere neanche un contrasto. Capisco le difficoltà dopo la pausa delle Nazionali. Tutti quanti hanno avuto difficoltà dopo le Nazionali, e sicuramente siamo mancati sotto il punto di vista della cattiveria. Nella seconda parte della partita c’è da fare i complimenti ai ragazzi perché lo 0-2 avrebbe ammazzato chiunque. Abbiamo dimostrato che abbiamo qualcosa a livello caratteriale e certe volte devo essere bravo anche io a tirare fuori tutto questo. Non era semplice però sono contento perché parliamo di una partita rimontata. I calciatori sanno benissimo che bisogna sempre, al di là dell’organizzazione, mettere tutto in campo. Mi auguro che questo serva per il futuro. Problema a centrocampo? All’inizio c’era Vidal con Barella e Gagliardini quindi non è cambiato niente, è cambiato solo l’atteggiamento. Le pressioni se vengono fatte a livello scolastico le fai a due all’ora, nel secondo tempo si è alzato il furore agonistico e si è alzata la voglia di andare a pressare».

PAROLE LUKAKU – Conte commenta le parole di Lukaku, sempre ai microfoni di Dazn (vedi QUI): «Lukaku come tutti gli altri ragazzi, è intelligente e anche nelle difficoltà fanno delle valutazioni. Sono contento che Romelu abbia fatto questo tipo di valutazione. Siamo ancora lontani dalla condizioni ottimale, dobbiamo scavare i solchi quando giochiamo. Ci stiamo lavorando perché ancora facciamo difficoltà».