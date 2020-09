Conte: “Hakimi investimento Inter, può migliorare. Problema Vidal…”

Condividi questo articolo

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha appena concluso la prima conferenza post partita stagionale, al termine di Benevento-Inter. Di seguito le risposte dell’allenatore nerazzurro ai cronisti presenti allo Stadio Ciro Vigorito per il recupero della prima giornata di Serie A.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza di Antonio Conte nel post partita di Benevento-Inter.

Cos’ha di più l’Inter rispetto alla scorsa stagione, secondo Conte?

Abbiamo inserito tanti giocatori importanti in più. Ora creiamo molte occasioni in più come non si vedeva da tanto tempo.

Come sta Arturo Vidal? Cosa ha avuto di preciso per aver chiesto il cambio?

Non lo so, io ho parlato un pochettino con lui e mi ha detto di aver ricevuto un colpo. Vedevo che zoppicava e arrancava: sinceramente a centrocampo l’anno scorso abbiamo sofferto talmente tanto, avere la possibilità di cambiare non ci ho pensato neanche un secondo. Ho corso zero rischi e messo Barella. Adesso vediamo domani che situazione abbiamo e poi faremo le valutazioni.

Cos’ha portato all’Inter Hakimi nella manovra offensiva dell’Inter?

È un calciatore di grandi potenzialità. È un calciatore che è nato per fare il quinto, perché ha propensioni offensive importanti. In fase difensiva deve molto migliorare, il fatto di giocare con tre centrali come nel Borussia Dortmund esalta le sue qualità. È stato il nostro investimento di quest’anno, un giocatore giovane di grande prospettiva: deve migliorare ancora tanto, ma oggi ha impostato bene la partita.