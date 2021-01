Conte: Â«Fiorentina organizzata, dovremo essere piÃ¹ bravi per passareÂ»

Conte: «Fiorentina organizzata, dovremo essere più bravi per passare»

Antonio Conte Inter

Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter (vedi articolo), Antonio Conte ha sottolineato la difficoltà della sfida di domani valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

SQUADRA ORGANIZZATA – Antonio Conte non ha alcuna intenzione di sottovalutare la Fiorentina, in quella che – a suo dire – sarà una partita difficile contro una squadra molto organizzata: «Sarà una partita difficile, credo che fino a questo momento la Fiorentina in campionato non ha fatto ancora vedere i suoi reali valori. Hanno tanti grandi giocatori, sono una squadra ben organizzata e dovremo giocare al meglio per vincere. Se vogliamo andare avanti dovremo essere più bravi di loro».