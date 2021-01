Conte: “Fatta una buona partita. Mercato? Linea del club chiara”

Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, al termine di Roma-Inter, partita finita sul punteggio di 2-2

BUONA PARTITA – Queste le parole di Antonio Conte: «È stata una buona partita, ben giocata nel primo tempo contro una Roma che ha i nostri stessi obiettivi. Venire a Roma e fare questo tipo di partita certifica che siamo una squadra. I cambi? Vidal ha chiesto il cambio, Lautaro aveva speso tanto anche in fase difensiva, anche Hakimi aveva speso tanto ed aveva cominciato a perdere palloni importanti. L’Inter è una squadra che ambisce a cose importanti, è giusto usufruire della panchina. Gestione del risultato? Io penso che subentri l’ansia del risultato che ti porta mentalmente a dire “mi abbasso”. Noi dalla panchina chiedevamo di stare alto, abbassarsi non è una buona cosa. Anche a livello psicologico cambia, chi perde si butta avanti e chi vince si copre»

LINEA CHIARA – Il tecnico commenta la prestazione dei nerazzurri e si esprime sul mercato: «Migliore Inter della stagione? La squadra ha una sua fisionomia e lo dimostra ogni partita. C’è un lavoro organizzato ed importante dietro che spesso non viene riconosciuto. Pressione? Noi spesso prendiamo gol per la troppa pressione lasciando spazi dietro. È inevitabile quando si pressa in alto. La squadra era stanca, gioca ogni tre giorni e sono in campo sempre gli stessi giocatori. La stanchezza porta ad abbassarti, e spesso si paga dazio. Vidal? Ha fatto una buonissima prestazione, è partito a rilento e poi è salito d’intensità come tutta la squadra. Mercato? Non esiste il verbo volere, mi è stato detto ad agosto, è questa la linea del club. Ed è chiara. Lavoro con i calciatori a disposizione».