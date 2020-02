Conte: “Europa League toglie energie, rotazione abbinata. Riposo Inter…”

Conte, nel corso dell’intervista di vigilia a Inter TV, oltre a parlare della concentrazione (vedi articolo) si è espresso anche sulle novità di formazione. Queste le parole del tecnico alla vigilia di Inter-Ludogorets.

VIGILIA MOVIMENTATA – Antonio Conte presenta Inter-Ludogorets a Inter TV: «Sicuramente è dispiaciuto non giocare la gara di campionato contro la Sampdoria, per il resto tutto è continuato nella stessa maniera. Ci siamo allenati, abbiamo usato questo riposo forzato per lavorare su situazioni sia fisiche sia tattiche. Rischio di sottovalutare Inter-Ludogorets? Penso che ho dei ragazzi intelligenti in squadra, che sanno benissimo che la posta in palio è la qualificazione al turno successivo di Europa League, raggiungere gli ottavi. Sappiamo che dobbiamo entrare con la massima concentrazione, ogni partita è difficile. Novità in formazione? Noi abbiamo una rosa di giocatori. Cerchiamo con l’Europa League, che è una competizione che porterà via tantissime energie fisiche e nervose, di essere bravi a fare delle rotazioni. Così come abbiamo fatto col Ludogorets all’andata, quando è possibile, dobbiamo cercare di dare spazio a tutti per entrare in condizione, giocare novanta minuti ed entrare nell’idea tattica. Dobbiamo poi abbinare le rotazioni col risultato, che è quello che rimane. La Juventus? Bisogna focalizzarci su domani, che permette di andare avanti in Europa League».